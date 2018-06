Amazon rassicura i fan: il serial de "La Torre Nera" è ancora in via di sviluppo

Stando a quanto comunicato da Amazon, il serial televisivo basato sulla serie di romanzi di genere fantastico de “La Torre Nera” è ancora in via di sviluppo. Nonostante il lungo silenzio, il progetto non va assolutamente considerato come accantonato.

Scritta da Stephen King, la saga de La Torre Nera racconta le vicende di un pistolero intento a raggiungere una torre leggendaria. Lungo il cammino, quest’individuo deve affrontare la propria nemesi, rappresentata dal cosiddetto “Uomo in Nero”, e molte altre minacce sovrannaturali. I fan della serie hanno atteso per decadi un adattamento cinematografico della serie, che a causa della sua lunghezza si è rivelato alquanto difficoltoso.



Ron Howard ha provato per anni ad avviare il progetto, riuscendo addirittura a coinvolgere Nikolaj Arcel, Idris Elba e Matthew McConaughey nella sfortunata pellicola uscita nel 2017. L’adattamento cinematografico si è però rivelato un disastro commerciale, azzerando le probabilità che questo ricevesse dei sequel.



Per la gioia dei fan, tuttavia, lo scorso febbraio Amazon ha annunciato di star sviluppando una serie televisiva basata sui romanzi di King, che in precedenza ha suggerito che potrebbe trattarsi di un reboot e non di una continuazione del film. Da allora il colosso ha preferito non divulgare alcuna informazione sullo stato dei lavori, ma secondo un’intervista rilasciata a Deadline, il progetto sarebbe in ottima salute.