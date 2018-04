Amazon rilascia il trailer di Picnic at Hanging Rock con Natalie Dormer

Sarà disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 25 maggio il nuovo serial televisivo con l’attrice Natalie Dormer, volto noto del piccolo e del grande schermo per opere come Game of Thrones, I Tudors o Hunger Games. Picnic at Hanging Rock, questo il titolo dello show, è ispirato al romanzo dell’autrice australiana Joan Lindsay.

Nel 1975 l’opera della scrittrice aveva già ottenuto un adattamento, questa volta, tuttavia, destinato al grande schermo per la regia di Peter Weir, autore di altre importanti produzioni come L’attimo fuggente o The Truman Show.

La storia che si svilupperà nell’arco di sei episodi segue la misteriosa scomparsa nel 1900 di tre studentesse e della loro insegnante il giorno di San Valentino. La serie ruoterà attorno alla conseguente fase di investigazione e all’impatto che l’evento avrà sugli studenti, sulle famiglie, sullo staff dell’Appleyard College e sulla vicina città.

Picnic at Hanging Rock ha già ricevuto delle conferme positive durante l’ultimo Festival internazionale del cinema di Berlino ed è stato inoltre selezionato per l’imminente Tribeca Film Festival di questo mese.

Natalie Dormer sarà Mrs. Hester Appleyard, l’enigmatica direttrice del collegio, una scuola da lei creata per le giovani ragazze che vivono nell’isolata boscaglia australiana. Le tre ragazze misteriosamente scomparse verranno invece interpretate da Samara Weaving (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), Madeleine Madden e Lily Sullivan. La serie, completamente girata in Australia, è prodotta da Amazon Prime Video per gli Stati Uniti.