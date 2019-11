Amazon rinnova l'acclamata Undone per una seconda stagione

Gli Amazon Studios hanno annunciato di aver rinnovato Undone per una seconda stagione. La notizia arriva a pochi mesi di distanza dalla messa in onda della prima stagione e in contemporanea è stato confermato un accordo con la co-creatrice e produttrice esecutiva dello show, Kate Purdy.

Nel commentare l'annuncio, Albert Cheng, co-capo della divisione televisiva e COO degli Amazon Studios, ha dichiarato: "Siamo tanto felici di una seconda stagione per questa serie unica, spettacolare a livello visivo e acclamata dalla critica. Undone è ben fatta in ogni senso possibile, sia esteticamente che emotivamente. Siamo così felici che Undone ritorni per i nostri clienti di Amazon Prime Video".



Undone è stata ispirata da un episodio di Bojack Horseman, serie ideata da Raphael Bob-Waksberg, che nella nuova serie Amazon figura nelle vesti di co-creatore e produttore esecutivo.

La serie è prodotta da Amazon Studios e Tornante Productions. Noel Bright, Steven A. Cohen, e Tommy Pallotta sono gli altri produttori esecutivi.

Inoltre, è stato confermato Hisko Hulsing alla regia, in più supervisionerà la scenografia e dirigerà una squadra di animatori con sede ad Amsterdam.

Undone è incentrata su Alma, interpretata da Rosa Salazar. Dopo essere sopravvissuta a un incidente, la donna scopre di poter manipolare il tempo e prova a sfruttare il suo potere per scoprire il segreto che si cela dietro la morte del padre, ruolo affidato a Bob Odenkirk. La prima stagione è stata una delle migliori novità del 2019 e per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Undone.