Amazon rinnova Carnival Row per una seconda stagione

La nuova serie tv di Amazon Prime Video con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, Carnival Row, è stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima di fare il suo debutto sulla piattaforma.

La data di debutto per la prima stagione del nuovo original di Amazon è stata fissata per il 30 agosto, eppure la piattaforma streaming ha già deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione.

La stessa cosa è accaduta solo pochi giorni fa per The Boys, altro prodotto targato Amazon che è stato confermato per una seconda stagione prima della messa in onda, e che sembra essere stato particolarmente gradito da pubblico e critica.

Che questo possa essere sintomo della qualità dello show, o delle speranze che il servizio di streaming nutre nei confronti di Carnival Row e nella sua capacità di attirare spettatori, non lo sapremo fino a quando non avremo modo di vederlo (o almeno, di leggere le prime recensionial riguardo).

Per il momento, le premesse fanno ben sperare: dai produttori della serie, tra cui figurano lo stesso Bloom e Marc Guggenheim (Smallville, Arrow), al cast, che annovera tra gli altri Tamzin Merchant (Supergirl), Andrew Gower (Otlander) e Jared Harris (Chernobyl), oltre al fatto che la sceneggiatura della serie, ad opera di Travis Becham, era stata inserita nella ListaNera di Hollywood nel 2005 (un sondaggio annuale che annovera le migliori sceneggiature ancora non prodotte).

Non ci resta che aspettare il 30 agosto e vedere di persona cosa ci riserverà Carnival Row.