Amazon rinnova La Fantastica Signora Maisel per una quarta stagione

Tenetevi forte, perché Midge sta per tornare: a pochi giorni dal debutto della terza stagione, La Fantastica Signora Maisel ha ricevuto il rinnovo per una quarta stagione da Amazon Prime Video.

Solo pochi giorni fa Midge (Rachel Brosnahan) era partita per un tour mondiale nella terza stagione de La Fantastica Signora Maisel, e ora è già pronta a fare il suo ritorno per altri, nuovissimi episodi.



"Siamo estasiati di sentire per la quarta volta che non dobbiamo fare le valigie e togliere il disturbo" hanno dichiarato la creatrice e produttrice esecutiva della serie, Amy Sherman-Palladino, e il produttore esecutivo Daniel Palladino "Vorremmo ringraziare Amazon per il supporto e la fiducia che ha riposto in noi, e per averci lasciato bighellonare con le nostre persone preferite, il cast e la crew di Maisel, per ancora un po'".

"La Fantastica Signora Maisel è stata un enorme successo a livello internazionale, e la terza stagione non ha fatto eccezione, con il più alto numero di spettatori di sempre per la serie nel primo week-end. Siamo così contenti che i clienti di Amazon Prime Video potranno continuare a seguire le avventure di Midge nella quarta stagione. Amy e Dan hanno creato dei personaggi così affascinanti, divertenti, e in cui ci si può facilmente rispecchiare, con il loro inimitabile spirito e un occhio attento ai dettagli. I nostri spettatori di tutto il mondo saranno entusiasti di poter fare ritorno nel mondo della Fantastica Signora Maisel per un'altra stagione" ha affermato Jennifer Salke, Presidente degli Amazon Studios.

La Fantastica Signora Maisel ha ricevuto due candidature ai Golden Globe 2020, una come Miglior Serie Comedy o Musical, e una per Rachel Brosnahan come Miglior Attrice in una serie Comedy o Musical.