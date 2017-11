Amazon sigla un accordo con AMC Studios sulle distribuzioni internazionali!

Amazon Prime Video , dopo aver firmato un accordo di distribuzione internazionale con, otterrà una parte del pacchetto delle serie AMC, che potrà trasmettere in esclusiva temporale su 28 territori.

L'accordo conferisce ad Amazon gli show AMC in una finestra temporale esclusiva, il che significa che saranno sul servizio Prime Video prima di qualsiasi altra piattaforma di streaming, servizio pay-TV o TV gratuita. Australia, Germania, Italia, India e Giappone sono tra i territori coperti.

"The Terror", serie prodotta da Ridley Scott e incentrata su una sfortunata spedizione artica, è il primo titolo a far parte dell'accordo. AMC Studios ha prodotto serie come "Halt and Catch Fire" e "Into the Badlands" ed è partner di produzione del prossimo adattamento di "The Little Drummer Girl" di John Le Carre.

AMC ha inoltre recentemente stretto un accordo con Chris Hardwick, conduttore di "Talking Dead", per un first look ai progetti della sua compagnia di produzione Fish Ladder, formatasi all'inizio di quest'anno. Brad Beale, vice presidente dell'acquisizione di contenuti per Amazon Prime Video, ha affermato:

"Questo è un altro passo nei nostri sforzi di estendere la selezione di programmi TV premium disponibili ai membri di Prime Video in tutto il mondo." Rick Olshansky, presidente delle operazioni commerciali AMC Studios, ha invece dichiarato:

"Questo accordo sottolinea l'elevata domanda globale di contenuti e franchise AMC, e ci consente di portare i nostri spettacoli più popolari a un vasto pubblico." Prima d'ora Amazon e AMC avevano già lavorato insieme ma l'accordo è giunto solo ora.

Amazon Prime Video continua a crescere.