Amazon Studios al lavoro su Lightyears, serie sci-fi ispirata al libro di Holden Miller

Continua ad ampliarsi il catalogo di Amazon Studios: nelle scorse ore infatti è stato annunciato che il colosso dello streaming si occuperà della trasposizione di Lightyears, una nuova serie di fantascienza.

A produrre l'opera troveremo Daniel C. Connolly, che sarà anche lo showrunner, insieme a Legendary, mentre la regia dei primi due episodi sarà affidata a Juan José Campanella, vincitore di un premio Oscar per "Il segreto dei suoi occhi". Per chi non conoscesse il libro, Lightyears racconta la storia di Franklin e Irene York, una giovane coppia che un giorno scopre una misteriosa camera sepolta nel loro giardino, varcando la sua soglia si arriva su un pianeta completamente deserto. I due riescono a tenere nascosto questo segreto, finché non incontrano una persona che cambierà per sempre la loro esistenza, scoprendo inoltre i veri poteri di quella stanza. Per ora non sappiamo ancora quali saranno i nomi degli attori protagonisti o il numero di episodi, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri dettagli a riguardo.

Se siete degli appassionati di fantascienza, vi segnaliamo che Amazon Studios è al lavoro su un show sci-fi, con protagonisti Octavia Spencer e Riz Ahmed, inoltre sono in molti a credere che il catalogo di Prime si arricchirà con le serie Sony su Spider-Man.