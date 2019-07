Gli Amazon Studios svilupperanno una serie basata sui fumetti di Paper Girls

La serie a fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, Paper Girls, è solo l'ultima delle storie disegnate su carta a ricevere il trattamento live-action da parte di un servizio streaming.

Se la piattaforma rivale Netflix ha recentemente annunciato lo sviluppo di una serie su Sandman di Neil Gaiman, e ha già in cantiere la produzione di una seconda stagione di The Umbrella Academy, Amazon non può certo essere da meno: dopo The Boys, disponibile dal 26 luglio su Prime Video (qui trovate le prime immagini dello show), la compagnia ha ora annunciato l'adattamento live-action di Paper Girls.

Secondo la sinossi, l'opera a fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang ruota intorno a quattro adolescenti, Erin, KJ, MacKenzie e Tiffany. "1988. Durante la consegna dei giornali, le quattro ragazze si ritrovano nel bel mezzo di una guerra spazio-temporale tra diverse fazioni."

La serie cartacea ha raggiunto il suo ultimo numero, il trentesimo, che verrà pubblicato a breve, mentre per il suo adattamento è stata ingaggiata una delle sceneggiatrici di Toy Story 4, Stephany Folsom, che servirà da sceneggiatrice principale e showrunner dello show prodotto da Legendary TV e Plan B. Vaughan, che è anche uno dei creatori di Marvel's Runaways, sarà uno dei produttori esecutivi.

Non abbiamo ancora una data per l'inizio delle riprese.