Amazon svela i primi 15 nomi del cast de Il Signore degli Anelli

Inutile raccontare la spasmodica attesa creatasi attorno alla serie Amazon ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, la cui produzione è stata già annunciata come una delle più dispendiose dei prossimi anni (si parla di un miliardo di dollari), ma anche una delle più rischiose.

Già, perché con un fandom appassionato e spesso preparatissimo sull'opera di Tolkien e una trilogia entrata di diritto nella storia del cinema come quella di Peter Jackson (che già perse il confronto con sé stesso quando decise di estrapolare tre film da Lo Hobbit) reggere l'inevitabile paragone non sarà facile, pur ambientando lo show in un'epoca parecchio antecedente a quella delle avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello.

Congetture a parte, comunque, si comincia a fare sul serio: tramite l'account Twitter ufficiale della serie Amazon ha infatti ufficializzato i primi quindici nomi che prenderanno parte allo show. Si tratta dei già annunciati Robert Aramayo, Joseph Rawle, Morfydd Clarke ed Ema Horvath insieme alle new entry Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Cordova, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards e Dylan Smith.

Nessun dettaglio è stato invece anticipato per quanto riguarda i ruoli dei nuovi arrivati, mentre erano già note le parti che avrebbero interpretato Aramayo, Rawle, Clarke e Horvath. Non sarà più parte del cast de Il Signore degli Anelli Will Poulter, inizialmente annunciato dalla produzione; nel frattempo, la serie su Il Signore degli Anelli è già stata rinnovata per una seconda stagione.