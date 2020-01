Amazon svilupperà la serie animata The Hospital, prodotta da Maya Rudolph e Natasha Lyonne

Tra i nuovi progetti in lavorazione per Amazon Prime Video c'è anche la serie animata The Hospital, prodotta dalla Animal Pictures, società fondata da Maya Rudolph e Natasha Lyonne. Al progetto parteciperà anche Cirocco Dunlap, la quale ha supervisionato la produzione di Russian Doll.

I protagonisti di The Hospital saranno Sleech and Klak, due validi dottori alieni specializzati nella cura di malattie rare e fantascientifiche. I protagonisti saranno impegnati a trovare una cura a una malattia che potrebbe portare alla distruzione dell'universo e che è stata importata da un'altra dimensione, dopo che Sleech non ha rispettato i protocolli e l'ha contratta per primo.

Rudolph, Lyonne e Dunlap saranno impegnate nelle vesti di produttrici esecutive, accompagnate da Danielle Renfrew Behrens, attuale presidente della Animal Pictures. "Cirocco è una persona incredibilmente dotata e divertente e non vediamo l'ora di condividere il suo punto di vista irriverente ed esistenziale: un mondo fantascientifico così profondo, così strano e così animato", si legge nel comunicato riportato da Variety.

Dunlap è accreditata come scrittrice in Russian Doll, serie con protagonista proprio Natasha Lyonne e rinnovata da Netflix per una seconda stagione, ma anche in Big Mouth e Man Seeking Woman. Inoltre, ha creato e recitato in una serie di cortometraggi intitolati Everything Is Okay.



Negli ultimi tempi, Amazon ha annunciato diversi nuovi progetti, come la prima serie tv su Carlo Verdone e il nuovo show culinario con Carlo Cracco.