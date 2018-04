Amazon svilupperà le serie TV di East of West e Transhuman, fumetti di Jonathan Hickman

Amazon si appresta ad arricchire il suo ampio catalogo di contenuti originali con gli adattamenti televisivi di East of West e Transhuman, due graphic novel scritte da Jonathan Hickman. A supervisionare i progetti ci sarà Robert Kirkman, autore di The Walking Dead ed ormai partner fisso della compagnia americana.

Mentre il primo show sarà scritto dallo stesso Hickman, ancora non si conosce il nome dello sceneggiatore che si occuperà del secondo adattamento. Il noto fumettista statunitense ha così si è dichiarato entusiasta di lavorare con Amazon e Skybound ed ha espresso le sue migliori intenzioni nel rendere felici i fan del materiale cartaceo.

Jonathan Hickman rientra nella categoria degli autori di best seller, stilata dal New York Times, grazie ai suoi contributi nelle storie di Avengers, Secret Wars e Fantastici Quattro, solo per citare le collaborazioni con la Marvel.

East of West è ambientato in un paesaggio occidentale rivisitato, dove l'America è divisa in sette nazioni. Il fumetto, a metà tra western distopico e fantascienza, segue le vicende di Morte, cavaliere alle prese con mostri e pistoleri corrotti, intenti a salvare la Terra dalla Bestia dell'Apocalisse.

Transhuman è invece un dramma sci-fi ambientato nel futuro ed è incentrato su di una coppia divorziata che lavorano rispettivamente per le maggiori aziende rivali della città, che offrono agli esseri umani la possibilità di migliorare se stessi grazie alla robotica e alla genetica.

Vi ricordiamo che Amazon ha messo in cantiere anche una serie TV basata su il Signore degli Anelli e su Conan Il Barbaro, segno della sua forte volontà di competere con i big del settore, Netflix in primis.