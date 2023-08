Amazon sta usando l'IA per promuovere la serie di Fallout?

Amazon è di nuovo nel mirino: il dibattito è tra i più caldi quando si parla di AI nel mondo del cinema e delle serie TV ( senza dimenticare la rilevanza che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha avuto nella mobilitazione di sceneggiatori e attori) e proprio all'indirizzo del colosso sono arrivate alcune accuse in merito all'utilizzo dell'AI.

Ma facciamo un passo indietro: Prime Video ha pubblicato il poster ufficiale della serie TV di Fallout ma gli utenti più attenti hanno notato che l'immagine conterrebbe troppi errori da implicare, dunque, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che tende ad essere meno precisa. Ad esempio, alcuni utenti hanno notato che gli edifici risultano troppo piccoli mentre le persone sembrerebbero camminare in mezzo alla strada. Inoltre, le parti posteriori delle auto, secondo gli utenti Twitter, non combacerebbero con quel modello specifico di auto. Insomma c'è un po' di confusione nel poster della nuova serie targata Prime Video, che seppur in stile Fallout sembrerebbe pieno di imprecisioni.

Amazon non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'accusa di aver adoperato l'AI per sponsorizzare la nuova serie di Fallout ma l'ipotesi ha già fatto indignare il web nella prospettiva che l'intelligenza artificiale possa sostituire la mano d'opera, e dunque ridurre i posti di lavoro. Nell'attesa di scoprire la posizione di Amazon sulla questione, potete dare un'occhiata al mondo post-apocalittico di Fallout nel nuovo teaser rivelato alla Gamescon.