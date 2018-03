Amazon dà il via libera per Cortes, la mini-serie con protagonista Javier Bardem

Adè piaciuta, la miniserie che racconterà la vita del conquistador che ha avuto il coraggio di opporsi a Montezuma. Nel cast ci sarà, e nella produzione verrà coinvolto il team di

Giusto ieri vi abbiamo riportato la notizia secondo la quale Amazon Studios avrebbe ordinato una miniserie, Cortes, con protagonista Javier Bardem. L'intento di questo show è quello di raccontare i momenti salienti della vita di Hernan Cortes, il conquistador arrivato nel nuovo mondo giovanissimo a soli 18 anni, a seguito di Cristoforo Colombo. Cortes inizierà presto ad esplorare l'entroterra del Messico, impresa per cui verrà ricordato e passerà alla storia. Grazie ad un esercito composto perlopiù da nativi americani riuscirà a raggiungere ed espugnare i territori appartenenti agli Aztechi, guidati all'epoca da Montezuma.

A quanto pare non solo la notte porta consiglio, ma questo progetto deve essere piaciuto particolarmente ai vertici di Amazon perché oggi siamo qui a dirvi che il colosso dell'e-commerce ha dato il suo benestare: Cortes si farà, la scrittura della serie verrà affidata al premio Oscar Steven Zaillian, mentre la produzione sarà a cura di Amblin Entertainment, lo studio cinematografico di Steven Spielberg. Tra i protagonisti troveremo Javier Bardem, noto al grande pubblico per il ruolo interpretato in Non è un Paese per Vecchi (No Country for Old Men).

