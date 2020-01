Su Amazon Video arriva Dinner Club, nuovo show culinario con Carlo Cracco

Giornata di annunci per Amazon Prime Video, che nel corso di un evento dedicato ha ufficializzato alcuni nuovi progetti Amazon Original, come il reality Celebrity Hunted con Francesco Totti e Fedez. Un altro show che debutterà nel 2020 è Dinner Club, definito un travelog culinario, che avrà per protagonista Carlo Cracco.

Lo chef stellato, divenuto negli anni anche un amato personaggio televisivo, intraprenderà un viaggio in sei parti, accompagnato da altrettanti attori e comici italiani, che lo condurrà in Giappone, Vietnam, Francia, Spagna, Perù e Messico. Andrà alla ricerca dell'arte culinaria di questi paesi, incontrando gli chef più rinomati con lo scopo di realizzare la cena perfetta.

"Questo programma ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali" ha dichiarato Carlo Cracco. "Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema."

Fabrizio Ievolella, amministratore delegato di Banijay Italia, che realizza Dinner Club, ha aggiunto: "Non si tratta certo del classico cooking show. Ironia e avventura definiscono il tono del programma, a metà strada tra un viaggio ed una classica cena tra amici: un cast variegato e brillante che si rinnova ogni puntata, guidato dall'autorevole chef Cracco. Insieme andranno alla scoperta del meglio del food internazionale, in un vivace scambio di idee e piaceri culinari."

Oltre a Dinner Club, tra i progetti più interessanti annunciati da Amazon c'è anche la serie tv Vita da Carlo su Carlo Verdone.