Dove è ambientato Better Call Saul? Un giro sui set del prequel di Breaking Bad

Grazie al prequel di Breaking Bad non solo ci è stata data una nuova prospettiva su Saul Goodman/Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ma abbiamo avuto modo anche di tornare ad Albuquerque, New Mexico.

Better Call Saul infatti, spin-off prequel di AMC, ha esplorato la mitologia di Breaking Bad riportandoci in alcuni luoghi conosciuti e scoprendone di nuovi.

L’ufficio di Jimmy è davvero nel retrobottega di un salone di bellezza, precisamente il Day Spa e Nail su Juan Tabo Boulevard.

Anche il tribunale è quasi reale, girato all'Old Bernalillo County Courthouse su Lomas Boulevard in Downtown. Ad appena un paio di isolati di distanza vicino al Centro Congressi c'è il casottino del parcheggio del tribunale dove lavora Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks).

Hamlin & McGill, l’ufficio dove lavorano il fratello di Jimmy Chuck (Michael McKean) e Kim (Rhea Seehorn), si trova nella sede di Sun Healthcare Group su Sun Avenue.

La casa di Chuck, si trova su San Cristobal Road, a pochi passi da West Park e dall'Albuquerque Country Club. L'appartamento di Kim si trova nel quartiere alla moda di Artisan su Bellamah Avenue.

Los Pollos Hermanos e il suo proprietario Gus Fring sono anche in Better Call Saul, il locale in realtà si chiama Twisters e si trova al 4257 di Isleta Boulevard Southwest.



