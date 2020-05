Ambra Angiolini, confessione shock: 'Ho sofferto di bulimia e ne sono uscita'

Quasi tutti conoscono Ambra Angiolini in quanto ex compagna di Francesco Renga, cantante con il quale ha avuto due figli. Ma in realtà il suo debutto è avvenuto ufficialmente con "Non è La Rai" nel 1992, e da lì è diventata famosa come attrice e cantante.

Dopo la fine della relazione con Renga, la Angiolini ha riscoperto la bellezza di amare grazie al suo attuale compagno Massimiliano Allegri, che le ha fatto dimenticare gli anni bui seguiti alla rottura con il suo ex. Ambra era molto innamorata di Francesco Renga, e ci è voluto molto tempo per superare la batosta amorosa.

Ambra Angiolini, recentemente ospite di Verissimo, ha destato scalpore dopo aver fatto una confessione che ha lasciato a bocca aperta. La showgirl, infatti, ha rivelato di aver sofferto di bulimia anni fa, ma di non averne mai parlato fin'ora.

Al programma TV della Toffanin confessa :"Inutile negare il fatto che sia una malattia vera e propria. Una malattia che in certo senso ci viene imposta dalla società e a pagarne le conseguenze sono le persone più fragili e gli adolescenti[...]E’ una cosa da colmare e bisogna parlarne per bene una volta guariti e soprattutto rendersi conto che si può superare".

L'attrice da tempo sostiene alcune campagne di sensibilizzazione contro la bulimia, per prevenirla e combatterla, ma non aveva mai dichiarato di essere stata vittima di questa crudele malattia.

