Ambra Angiolini, fisico da urlo in spiaggia insieme a Max Allegri

La quarantena non è stata esattamente un toccasana per il fisico degli italiani: tra pizze e vita sedentaria in tanti si sono ritrovati con qualche chilo indesiderato alla riapertura e stanno ora tentando il tutto per tutto per correre ai ripari. Un problema che, però, sembra non aver toccato Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri.

L'ex-ragazza di Non è la Rai e l'allenatore passato per Milan e Juventus sono infatti stati paparazzati in spiaggia a Montecarlo dal settimanale Chi, che li ha ripresi entrambi in costume da bagno e con un fisico che sembra non aver risentito per nulla del periodo di stop forzato.

Ambra, in particolare, sfoggia con gran naturalezza un bikini che mette in risalto una forma fisica davvero invidiabile. La coppia, sempre secondo quanto riportato da Chi, dovrebbe trascorrere le sue vacanze estive in Toscana, proprio nel luogo in cui qualche tempo fa sbocciò l'amore tra i due.

Allegri e Angiolini sono tra l'altro stati distanti durante il lockdown: l'allenatore ha infatti trascorso la quarantena a Livorno con i figli, mentre la showgirl e attrice ne ha approfittato per trascorrere del tempo a Brescia con i figli avuti dall'ex-compagno Francesco Renga. Di recente, intanto, proprio Ambra Angiolini ha confessato di aver sofferto di bulimia.