Ambra Angiolini: 'Ho sempre cercato di farmi del male'

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, Ambra Angiolini ha avuto modo di raccontare la sua difficile battaglia con i disturbi alimentari. Fondamentali sono stati a suo avvisi i figli nati dalla lunga relazione con Francesco Renga.

"Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri. Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine".

L'attrice ha rivelato che la sua bulimia è stata vinta grazie alla sua prima gravidanza: "Improvvisamente mia figlia Jolanda ha fatto diventare la mia pancia il posto più accogliente della Terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello". Ambra ha inoltre rivelato di essere particolarmente riconoscente al suo ex-compagno che l'ha aiutata a rinascere: "Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti".

