Ambra Angiolini in vetta alle classifiche dopo la finale di X Factor!

Nel corso della finale di X Factor Ambra Angiolini si è esibita con T'appartengo, il brano che l'ha fatta conoscere al grande pubblico ai tempi di Non è la Rai. E come se il tempo non fosse mai trascorso, il giudice di questa edizione da poco giunta al termine, ha fatto impazzire i presenti in studio e i telespettatori da casa.

La showgirl/cantante ora divenuta nota soprattutto come attrice, in pochi giorni è riuscita a scalare le classifiche musicali di tutta Italia. Il video dell'esibizione è diventato in pochissimo virale su Youtube e sui social network tutti, riuscendo addirittura a conquistare la piattaforma Spotify che al momento del primo lancio di T'appartengo, ovvero 28 anni fa, non era ancora nemmeno nata.

Correva l'anno 1994 quando per la prima volta una Ambra Angiolini poco più che 17enne si esibiva sul palco di Non è la Rai con questa canzone, divenuta una vera e propria hit in grado di conquistare vari Dischi d'oro e di platino. E ora a distanza di quasi 30 anni, il successo ottenuto è stato il medesimo.

Certo, gli anni dello show Mediaset non sono stati di certo facili per Ambra ma ora, superato il malessere derivante dall'essere un'adolescente prodigio, Ambra è riuscita a cantare di nuovo quella canzone che tanta popolarità le ha donato negli anni '90.