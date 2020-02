AMC ha acquisito i diritti de La Guerra dei Mondi, miniserie della BBC

Deadline riporta che l'AMC si è aggiudicata i diritti de La Guerra dei Mondi, adattamento del classico della letteratura di fantascienza e opera più conosciuta di H. G. Wells targato BBC One e con protagonisti Rafe Spall, Eleanor Tomlinson e Robert Carlyle.

La miniserie in tre parti sarà disponibile su AMC Premiere, il servizio streaming dell'emittente americana, disponibile in 221 nazioni.



La guerra dei Mondi è stata prodotta dalla Mammoth Screen (compagnia indipendente legata agli ITV Studios ) e l'accordo fa parte di una serie vendite avvenute durante gli UK Screenings.

La serie è ambientata nell'Inghilterra edoardiana, ossia tra il 1901 e il 1910, e segue le vicende di George (Spall) e la compagna Amy (Tomlinson ), i quali provano a iniziare una vita insieme in una società che non li vede di buon grado. Il tutto sarà sconvolto dall'arrivo di misteriosi oggetti dallo spazio, che daranno il via a un'invasione aliena. I produttori esecutivi dello show sono Damien Timmer, Preethi Mavahalli, Peter Harness, Craig Viveiros e Tommy Bulfin.



Tra gli altri accordi internazionali raggiunti dagli ITV Studios, segnaliamo: Noughts + Crosses, serie basata sulla serie di romanzi young adult di Malorie Blackman, ceduta a HBO Europe e a BBC First Australia; World On Fire, dramma ambientato durante la Seconda guerra mondiale, acquisito da BBC First e BBC Player Asia.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione de La Guerra dei Mondi.