AMC annuncia la nuova serie Sleeping Beauties, tratta dal romanzo di Stephen King

Deadline riporta che il network televisivo AMC è al lavoro sull'adattamento cinematografico di Sleeping Beauties, romanzo horror scritto nel 2017 dal leggendario Stephen King insieme a suo figlio Owen King.

La serie televisiva, stando a quanto segnalato, sarà più una sorta di libera interpretazione della storia originale piuttosto che un adattamento fedele: il network ha ordinato la sceneggiatura dell'episodio pilota, che sarà scritta dallo stesso Owen King.

Sleeping Beauties è una storia metaforica sulle donne e il ruolo di genere che immagina cosa succederebbe se gli uomini fossero lasciati soli. Si svolge in un futuro prossimo in una piccola città degli Appalachi la cui attività principale è quella della prigione femminile: quando le donne si addormentano, si avvolgono in una garza simile a un bozzolo, e se vengono risvegliate, se la garza che avvolge i loro corpi viene disturbata o violata, allora diventano selvagge e spettacolarmente violente.

Nel frattempo, gli uomini sono soli e abbandonati ai loro dispositivi sempre più primitivi: una donna, la misteriosa Evie, è immune alla benedizione e/o maledizione del sonno. E' un'anomalia medica da studiare, o un demone che deve essere ucciso?

Questo è solo uno dei tanti adattamenti televisivi e cinematografici della famiglia King attualmente in sviluppo: sempre per AMC, per il piccolo schermo, a giugno arriverà l'adattamento di NOS4A2, del quale è appena stato pubblicato un nuovo teaser, tratto dall'omonimo romanzo del primogenito di King, Joe Hill, mentre Amazon sta creando un'ambiziosa serie televisiva de La Torre Nera. E mentre CBS All Access sta lavorando ad una trasposizione de L'Ombra dello Scorpione, La Apple, invece, lancerà Lisey's Story, mini-serie ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King e prodotta da J.J. Abrams, con protagonista Julianne Moore.

Sul fronte cinematografico invece apriti cielo, con adattamenti per Pet Sematary, It, Nell'Erba Alta, Doctor Sleep, Le Creature del Buio, La Lunga Marcia, L'Incendiaria, Buick 8, Revival, Il Talismano e Suffer The Little Children.