AMC+ annuncia la seconda parte di The Walking Dead 11 e tante altre novità in un trailer

"Questo è AMC+, dove personaggi epici vanno a lavorare e a giocare". Così inizia il trailer del Super Bowl di AMC, che presenta alcune delle serie più celebri della piattaforma, come Better Call Saul, Killing Eve e The Walking Dead. Tra novità e show che si concluderanno, il network passa in rassegna molti dei suoi prodotti nel video.

Tra i titoli che spiccano e che destano la curiosità del pubblico c'è sicuramente Intervista col Vampiro, tratto dal libro di Anne Rice, che molti ricorderanno per il celebre film con Brad Pitt e Tom Cruise del 1994. Adesso il romanzo è pronto ad arrivare sul piccolo schermo, e ne vediamo le prime immagini proprio in questa clip. E questo non sarà l'unico adattamento da un libro di Rice ad essere realizzato da AMC, perché l'accordo comprende anche Mayfair Witches. Una "collaborazione" sicuramente da tenere d'occhio.

Il network annuncia poi tutte le stagioni finali. La più attesa è quella di The Walking Dead, al ritorno con la seconda parte della season 11, e di cui è stato mostrato un piccolo sneak peek. Vengono citate poi le stagioni conclusive di Better Call Saul e Killing Eve. Il primo tornerà con un sesto capitolo diviso in due parti ad Aprile, mentre il secondo è pronto a porre fine alle avventure di Villanelle ed Eve a partire da fine Febbraio.

Tra tutti gli show annunciati da AMC quale attendete con più impazienza? Fatecelo sapere nei commenti!