AMC ha finalmente annunciato la stagione 3 di una delle sue serie tv più amate

Il network televisivo AMC in queste ore ha finalmente annunciato in via ufficiale l'attesissima terza stagione di una delle sue serie tv più amate e apprezzate da pubblico e critica, che tornerà con un nuovo ciclo di episodi.

Stiamo parlando ovviamente di The Terror, famosa serie tv di AMC pubblicata da Prime Video in Italia, la cui terza stagione è stata ufficialmente confermata durante l'evento stampa del TCA: i lavori per il nuovo ciclo di episodi sono già iniziati, con la stagione 3 che avrà il titolo di The Terror: Devil in Silver.

La nuova stagione della serie tv antologica sarà incentrata su un uomo della classe operaia internato ingiustamente in un ospedale psichiatrico, dove dovrà vedersela con pazienti che agiscono contro di lui, medici che nascondono oscuri segreti e perfino il Diavolo. Victor LaValle ha scritto il romanzo originale su cui è basata la storia ed è a bordo come produttore esecutivo, insieme a Christopher Cantwell. Karyn Kusama funge anche da produttore esecutivo della nuova serie e dirigerà i primi due episodi, la cui première è fissata per il 2025.

La prima stagione di The Terror è uscita nel 2018, con una storia basata sul romanzo epico di Dan Simmons incentrato su un'inquietante spedizione artica del 1800, mentre la seconda stagione è arrivata nel 2019, con una storia ambientata nell'America della Seconda Guerra Mondiale e incentrata su un gruppo di giapponesi americani costretti in un campo di internamento flagellato da eventi soprannaturali.

Questo revival in stile True Detective: Night Country di HBO gioverà al futuro del franchise?