AMC dà finalmente il suo benestare per la serie TV NOS4A2

Dopo un lungo periodo AMC si è decisa finalmente a dare il suo benestare per la serie TV NOS4A2, basata sull'omonimo romanzo di Joe Hill. L'adattamento del libro era in lavorazione da tempo ed il suo debutto era atteso già nel 2015, ma le cose sono andate diversamente ed il network ha concentrato le sue energie su altri prodotti, come The Terror.

NOS4A2 introdurrà ai suoi telespettatori la figura di Victoria McQueen, una giovane artista che sarà la vera protagonista della storia. Ci sarà poi Charlie Manx, uno strano personaggio a cui piace portare in giro i fanciulli sulla sua fiammante Rolls-Royce del 1938, su cui ha affisso la targa NOS4A2. A bordo della macchina, lui e i suoi passeggeri possono evadere dalla realtà ed arrivare così ad uno straordinario parco dei divertimenti che lui chiama Christmasland.

Hill ha avuto molto successo nel corso degli ultimi anni grazie a romanzi come NOS4A2, The fireman - l'Uomo del Fuoco, The fireman - l'Isola della Salvezza e La Scatola a forma di Cuore, ma i tentativi precedenti di trasformare una delle sue più grandi saghe, ovvero Locke and Key, in una serie TV, sono falliti miseramente.

L'arrivo di NOS4A2 è previsto per l'anno prossimo, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla data d'uscita. Riuscirà ad emulare il successo riscosso da The Terror?