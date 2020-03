AMC ordina due stagioni di Pantheon, la sua prima serie animata

Il catalogo AMC contiene titoli ormai entrati nella storia della serialità televisiva e della cultura pop, basti pensare a Breaking Bad (e Better Call Saul, ovviamente) o a The Walking Dead. L'emittente statunitense ha dunque deciso di lanciarsi alla conquista di un territorio ancora inesplorato, quello delle serie animate.

AMC ha infatti ordinato due stagioni di Pantheon, il suo primo dramma televisivo animato: dello show si occuperà Craig Silverstein, già visto all'opera con Turn e Nikita. Lo show avrà episodi lunghi un'ora, proprio come le suddette e ben note produzioni dello stesso network, e sarà pensato per essere trasmesso in prima serata.

"Nel corso della sua prima stagione Pantheon si focalizzerà su Maddie, un'adolescente vittima di bullismo che riceverà un insperato aiuto da qualcuno conosciuto online. Lo straniero si rivelerà ben presto essere suo padre David, recentemente deceduto, la cui coscienza è stata caricata sul cloud in seguito ad un esperimento di scansione cerebrale. David è il primo di una nuova specie, quella delle Uploaded Intelligence, o UI, della quale non sarà l'ultimo" si legge nella sinossi ufficiale della prima stagione rilasciata da AMC.

"Stiamo cercando di spingerci oltre i nostri limiti, producendo una serie animata che sia immersiva esattamente come le serie live action di prima fascia" ha dichiarato la presidente di AMC Network Sarah Barnett.Non ci sono, comunque, ancora informazioni sulla possibile data d'esordio di Pantheon.