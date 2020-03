AMC ordina National Anthem, la serie musical di Scott Z. Burns e Mark Johnson

Scott Z. Burns (Contagion) e Mark Johnson (Breaking Bad) fanno gioco di squadra con AMC per portare sul piccolo schermo National Anthem, una musical dramedy antologica di 8 episodi.

Scritta da Scott Z. Burns, National Anthem racconta la "storia tragicamente divertente di una famiglia borghese del midwest che ruzzolerà giù per la scala sociale della società americana; il tutto iniziando periodicamente a cantare all'improvviso, nel mentre cercano di riprendersi".



T Bone Burnett e Craig Finn si occuperanno dell'aspetto musicale dello show.



"National Anthem è un dramma famigliare con diverse cose da dire, profonde e rilevanti, sulla fragilità del nostro paese, del nostro mondo e del nostro pianeta" ha affermato Sarah Barnett, presidente di AMC "E poi è un musical! Nelle mani geniali di Scott non può che svilupparsi in un'opera intensa, divertente e incredibilmente originale. Siamo davvero felici di poter lavorare con lui e che possa dar vita a questa storia davvero unica. E non vediamo l'ora di poter continuare la nostra partnership creativa con Mark, con cui abbiamo avuto la fortuna di collaborare per alcune delle serie maggiormente acclamate dalla critica nell'ultimo decennio".



"Non riesco ancora a credere che con AMC siamo riusciti ad assemblare un team di narratori così incredibile. Siamo in procinto di creare qualcosa di unico e di grande intrattenimento, raccontato attraverso momenti, dialoghi e canzoni" ha dichiarato Mark Johnson, che ha da poco firmato un nuovo accordo pluriennale con gli AMC Studios, ed è attualmente produttore anche dello spin-off di Breaking Bad Better Call Saul.