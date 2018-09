AMC ha piani decennali per continuare The Walking Dead

Sembra proprio che i fan di The Walking Dead potranno continuare a guardare il loro show preferito per almeno un altro decennio. Infatti il CEO di AMC Josh Sapan ha recentemente dichiarato:"Abbiamo un piano decennale che rispetta e amplia questo universo tanto amato dai fan."

The Walking Dead non sta per morire ha aggiunto lo sceneggiatore Scott Gimple:"Tutti i programmi televisivi finiscono, ma penso che sia possibile andare avanti all'infinito. Cerchiamo di reinventare lo spettacolo ogni anno e anche se la storia è tratta dal fumetto stiamo esplorando nuove avventure originali. Considerando la quantità di morti, dopo dieci, il cast potrebbe trasformarsi completamente. È spaventoso da morire, ma finché continuiamo a farlo la serie può andare avanti senza fine."

Nel 2017, Gimple dichiarò che lo show puntava a una corsa di oltre 20 anni che potrebbe competere con la serie animata The Simpsons, che quest'anno inaugurerà la sua trentesima stagione.

La nona stagione di The Walking Dead sarà il primo vero test per verificare se può continuare senza Rick e Maggie. Nonostante una diminuzione degli ascolti per TWD e Fear The Walking Dead lo show rimane molto popolare.