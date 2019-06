La AMC propone Andrew Lincoln e Lauren Cohan come 'migliori guest star' agli Emmy Awards

In nove stagioni, la AMC ha spesso provato a candidare le star di The Walking Dead agli Emmy Awards, nelle categorie Miglior Attore e Attrice, senza riuscire però ad andare oltre le cosiddette "proposte all'attenzione", anche se quest'anno sembra che l'emittente abbia deciso di cambiare strategia, cambiando sostanzialmente categoria.

La compagnia ha infatti presentato Norman Reedus, Melissa McBeride, Danai Gurira, Samantha Morton e Jeffrey Dean Morgan nelle categorie Miglior Attore e Attrice, ma a cambiare è stata essenzialmente la presentazione di altri due interpreti, che sono Andrew Lincoln e Lauren Cohan, nella serie Rick Grimes e Maggie Rhee. Per loro due, infatti, la AMC ha puntato alla categoria Guest Star in una serie, anche perché entrambi sono apparsi nella nona stagione soltanto per cinque episodi.



Nessuna delle star di The Walking Dead ha mai vinto un Emmy, comunque, anche se Dean Morgan è stato premiato con un Critic Choice Award per il suo Negan. Lincoln è stato presentato come Guest Star per il quinto episodio della nona stagione, esattamente come la Cohan. Non è chiaro se gli Emmy possano o meno prendere in considerazione le loro candidature, ma dovesse accadere si tratterebbe di una bella vittoria per la AMC, soprattutto perché, in quell'episodio, Andrew Lincoln ha dato davvero una bella prova interpretativa.



The Walking Dead tornerà il prossimo autunno con la decima stagione.