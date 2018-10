AMC ha rinnovato Lodge 49 per una seconda stagione

A pochi giorni di distanza dalla messa in onda del finale della prima stagione, l'emittente americana AMC ha deciso di rinnovare Lodge 49 per un nuovo arco narrativo, composto da 10 episodi, che debutterà nel 2019. Oltre al cast principale, a bordo della seconda stagione torneranno il creatore e scrittore Jim Gavin e lo showrunner Peter Ocko.

Lodge 49 è una favola moderna ambientata a Long Beach e incentrata su Dud (Wyatt Russell), un simpatico ex-surfista che cerca di mantenere la sua visione positiva della vita mentre ancora vacilla per la morte del padre, il crollo dell'azienda di famiglia, e ogni parvenza dell'idilliaca vita borghese che conosceva. Dud si ritrova depositato dal destino alle porte di Lodge 49, sede dell'antico e benevolo ordine della lince, un ordine fraterno che muore di polvere e polvere.

Dud trova conforto in questo oscuro e misterioso rifugio, che offre birra a buon mercato e strane filosofie alchemiche. Lì incontra il suo mentore, Ernie Fontaine (Brent Jennings), un "Cavaliere Luminoso" dell'Ordine, che vende forniture idrauliche di giorno. Nonostante la costante battuta d'arresto della sua sorella gemella più scettica e pragmatica, Liz (Sonya Cassidy), Dud ed Ernie si ritrovano trascinati dalla Loggia in alcuni segreti a lungo sepolti e nelle sue più grandi paure e speranze più profonde.

Vi ricordiamo che il finale della prima stagione dello show andrà in onda lunedì dopo una nuova puntata di Better Call Saul. In Italia la serie è disponibile a cadenza settimanale su Amazon Prime Video.