AMC sceglie Mark Boal per l'adattamento di Rise and Fall: The Story of 9/11

Il network televisivo AMC aveva recentemente annunciato di aver iniziato i lavori per lo sviluppo dell'adattamento televisivo di Rise and Fall: The Story of 9/11, dello scrittore Mitchell Zuckoff. Adesso è stato reso pubblico anche il nome dello sceneggiatore: Mark Boal, vincitore del premio oscar nel 2010 per il film The Hurt Locker.

La nuova serie TV dovrebbe uscire nel 2021 per il ventesimo anniversario degli attacchi terroristici avvenuti l'11 settembre 2001. Il libro di Zuckoff racconta la storia di coloro che durante il drammatico attentato sono stati persi, salvati e hanno visto la loro vita cambiata per sempre.

Boal, oltre a The Hurt Locker, ha ricevuto in passato anche una nomination nella categoria miglior sceneggiatura originale per il film Zero Dark Thirty. Entrambi i film sono stati sviluppati collaborando con la regista Kathryn Bigelow, e i due sono poi tornati a lavorare insieme nel 2017 grazie al lungometraggio Detroit. Ha preso parte anche al film Triple Frontier prodotto da Netflix, svolgendo il ruolo di co-autore e produttore esecutivo.

AMC gli scorsi mesi aveva annunciato la continuazione dei lavori per 61st Street, la serie con protagonista Michael B. Jordan (Black Panther), mentre attualmente, tra le serie TV, trasmette Fear the Walking Dead, giunta all'undicesimo episodio. Potete comunque dare uno sguardo al prossimo episodio grazie alla pubblicazione del promo di Ner Tamid in Fear the Walking Dead.