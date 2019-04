AMC svela la data di uscita delle nuove stagioni di The Terror e Lodge 49

Sono ore tumultuose per il network AMC: dopo aver annunciato un terzo spin-off di The Walking Dead, la rete ha comunicato le date di uscita ufficiali delle seconde stagioni di Lodge 49 e The Terror.

Entrambi gli show torneranno in onda il prossimo agosto, e se ancora poco sappiamo su Lodge 49, le novità che il nuovo ciclo di storie della serie prodotta da Ridley Scott si porterà dietro sono invece moltissime.

A parte il cambio di titolo - la serie si chiamerà The Terror: Infamy - lo show cambierà radicalmente rispetto alla prima stagione, incentrata sul fatale viaggio del Capitano Sir John Franklin (Ciarán Hinds) verso l'Artico e ambientata verso la metà del XIX secolo; come precedentemente riportato, infatti, Infamy sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e racconterà la storia di una serie di inquietanti e inspiegabilimorti in una comunità giapponese.

La nuova stagione vedrà Derek Mio nei panni di Chester Nakayama, Kiki Sukezane nel ruolo di Yuko, una donna del suo passato; Cristina Rodlo come Luz, la sua nuova fiamma; Shingo Usami nel ruolo del padre di Chester, Henry; Naoko Mori in quello di sua madre, Asako Nakayama; Miki Ishikawa nei panni di un'amica di famiglia di nome Amy; e infine George Takei in quelli del leader anziano della comunità, Yamato-san.

Vi ricordiamo che la prima stagione è disponibile per la visione su Amazon Prime Video.