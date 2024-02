America Ferrera protagonista della nuova serie Amazon dopo Barbie e gli Oscar!

Questo è un momento d'oro per la carriera di America Ferrera. Dopo il suo successo nel ruolo di Gloria in Barbie e il futuro debutto alla regia, Ferrera sarà la star di punta di una serie tv targata Amazon incentrata sulla figura di una famosa artista cubana.

Dopo il suo ruolo in Barbie di Greta Gerwig, che le è valso una candidatura agli Oscar, sarà la protagonista di Naked by the Window, un'adattamento televisivo del libro di Robert Katz. Pubblicato nel 1990, il libro racconta la storia vera dell'artista cubana Ana Mendieta, il suo impatto straordinario sulla scena artistica della New York dell'epoca e il processo controverso che vede protagonista il marito Carl Andre, principale sospettato per la morte improvvisa e tragica di Mendieta. Ana Mendieta è conosciuta per i suoi lavori nel campo della performance art e della scultura che esplorano temi come l'identità, il femminismo e la relazione tra il corpo umano e la terra.Mendieta è morta nel 1985, a soli 36 anni, cadendo dall'appartamento al 34esimo piano del marito Andre.

Oltre ai suoi futuri progetti attoriali, Ferrera debutterà alla regia con I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, film che verrà prodotto da Orion Pictures per Amazon MGM Studios. Charise Castro Smith sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutvia di Naked by the Window: tra i produttori esecutivi Plan B. Smith è conosciuta per aver scritto e diretto Encanto, ma ha lavorato anche a serie come Sweetbitter, The Haunting of Hill House e The Exorcist. Plan B ha prodotto Bob Marley: One Love (qui il trailer di Bob Marley: One Love), nelle sale in questi giorni.