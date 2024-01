America Ferrera vuole la reunion di Ugly Betty: 'C'è questo desiderio da tanto tempo'

Sembra passata una vita da quando America Ferrera era conosciuta principalmente come la protagonista di Ugly Betty, ed in effetti è probabilmente così: era il 2006 quando la serie faceva il suo esordio sul piccolo schermo, e da allora la carriera di Ferrera ha letteralmente spiccato il volo. Che sia giunto il momento di dare uno sguardo al passato?

Di questi tempi le reunion delle serie TV e delle saghe cinematografiche più amate sono praticamente all'ordine del giorno (basti pensare a Friends o Una Mamma per Amica, ma anche lo speciale di Harry Potter), per cui, secondo l'attrice che ha recentemente ammesso il suo singolare guilty pleasure, il momento potrebbe essere quello buono anche per Ugly Betty.

"Penso che ci sia questo desiderio profondo da un sacco di tempo, perché la famiglia di Ugly Betty è molto unita e ci vogliamo un sacco di bene. Penso che tutti noi torneremmo insieme in un attimo. Non lo so, c'è bisogno di un sacco di lavoro per riuscire a porre le basi per una cosa del genere. Magari riusciremo a trovare un modo" sono state le parole dell'attrice. E voi, avete voglia di una reunion di Ugly Betty o credete sia meglio lasciar stare? Diteci la vostra nei commenti!