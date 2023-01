American Born Chinese, il cast di Everything Everywhere All at Once nella serie Disney+!

Dopo il successo di Everything Everywhere All At Once ai Golden Globes, i tre protagonisti del film tornano insieme in una nuova serie Disney+. Parliamo di American Born Chinese.

Basata sul romanzo omonimo di Gene Luen Yang, lo show parlerà di Jin Wang e del suo percorso di adattamento negli U.S. Figlio di immigrati cinesi, il protagonista si rifugerà nella fantasia per sfuggire alle sue emozioni. Durante questo viaggio trascendentale, Wang s'imbatterà in creature spirituali come il personaggio interpretato da Michelle Yeoh, la dea della pietà Guanyin.

La vincitrice del Golden Globe come "miglior attrice in un film musicale o commedia", Michelle Yeoh, non sarà da sola: insieme a lei torneranno anche Ke Huy Quan, anche lui premiato ai Golden Globes 2023 come "miglior attore non protagonista". Anche in questa occasione, Quan ha regalato un discorso commovente come ai Gotham Awards. Ma non è tutto: anche Stephanie Hsu apparirà nella serie Disney+. Insomma, sembra ci sarà una vera e propria reunion del cast di Everything Everywhere All at Once.

Il ruolo di questi ultimi due tuttavia non è ancora chiaro. Sappiamo invece che il protagonista Jin Wang verrà invece interpretato da Ben Wang, un giovane attore e regista che potreste aver già visto in Sex Appeal (2022).