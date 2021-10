American Born Chinese, Disney+ ordina la serie diretta e prodotta dal regista di Sang-Chi

Shang-Chi sta dominando il boxoffice 2021, facendo registrare record dopo record, e Destin Daniel Cretton è ora tra i registi più desiderati di Hollywood. Per questo non stupisce che Disney+ abbia ordinato la serie American Born Chinese, che vedrà Cretton come regista e produttore del progetto.

La piattaforma streaming della Casa di Topolino ha aggiunto un altro titolo al suo catalogo di serie tv in fase di sviluppo.

Si tratta dell'adattamento di American Born Chinese, una graphic novel del 2006 scritta e illustrata da Gene Luen Yang.

Ad occuparsi dello show saranno lo sceneggiatore Kelvin Yu (Bob's Burgers) che ne sarà anche lo showrunner, e il co-sceneggiatore Charles Yu (Westworld), mentre la regia spetterà proprio a Cretton.

Kelvin e Charles Yu, Cretton e Yang saranno inoltre produttori dello show assieme a Melvin Mar, Jake Kasdan e Aher Goldstein.

"Mi sento così fortunato per poter lavorare con questo team. Melvin Mar è un uomo con una visione [ben definita], e sono profondamente grato del fatto che si sia incaricato di portare avanti questo progetto. Kelvin Yu è un talento fenomenale. Le sue sceneggiature portano in tv tutto ciò che vilevo trasmettere con i miei libri. E Destin Cretton... Chi non è un suo fan al momento in America? Non vedo l'ora di vedere come porterà il suo caratteristico mix di cuore e azione nello show" ha affermato Gene Luen Yang "Quando ero al liceo, ero un grandissimo fan Disney, e avevo almeno un oggetto di Topolino con me ogni volta che mettevo piede fuori di casa: un portafogli, un orologio, una cintura, una t-shirt, qualcosa. Ed essere parte del mondo Disney adesso è un sogno che si realizza".

"Leggere l'appassionante adattamento di Kelvin dell'incredibile graphic novel di Gene mi ha fatto ridere, piangere, e saltare dalla sedia pagina dopo pagina" ha dichiarato il regista di Shang-Chi "Sento una profonda connessione con i personaggi di questa storia e il brillante team che le darà vita. Questo show sarà unico nel suo genere, e non vedo l'ora che tutti possiate vederlo".

American Born Chinese è un'action-comedy dal sapore fantasy che racconta la storia di Jin Wang, un adolescente che, dopo un incontro con uno studente straniero, rimarrà coinvolto in uno scontro tra dei della mitologia cinese.

E intanto che aspettiamo l'arrivo della serie sulla piattaforma (difficile sia prima di fine 2022/inizio 2023), potete dare un'occhiata a tutte le serie in arrivo a ottobre su Disney+.