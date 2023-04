American Born Chinese, il trailer della serie Disney+ con il cast di Everything Everywhere

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della serie originale comedy d’azione American Born Chinese, debutterà con tutti gli otto episodi il 24 maggio sulla piattaforma streaming riunendo quasi tutto il cast di Everything Everywhere all at once, il film trionfatore degli Oscar 2023.

Basata sull’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese racconta le sfide e le difficoltà di un normale adolescente americano la cui vita cambia per sempre quando fa amicizia con il figlio di un dio mitologico, che gli farà vivere un'avventura ricca di dinamiche famigliari, commedia e soprattutto kung-Fu. Nel cast i vincitori dell'Oscar Michelle Yeoh e Ke Huy Quan di Everything Everywhere All at Once, Ben Wang (Chang a Canestro), il candidato all'International Emmy Award Yeo Yann Yann (Wet Season), Chin Han (Mortal Kombat), Daniel Wu (Frammenti dal passato - Reminiscence), l’ex campione di Taekwondo Jimmy Liu e Sydney Taylor (Just Add Magic), oltre alla guest star Stephanie Hsu, candidata all'Oscar sempre da Everything Everywhere, qui nel ruolo di Shiji Niangniang, la Signora delle Pietre.

Lo sceneggiatore/produttore vincitore di un Emmy Award Kelvin Yu (Bob’s Burgers, Central Park) è produttore esecutivo e showrunner, mentre Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Short Term 12) è il regista e produttore esecutivo, insieme a Melvin Mar e Jake Kasdan, Erin O'Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang.

