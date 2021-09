American Crime Story 3, nella première Hillary Clinton ha solo una battuta: ecco perché

Hillary Clinton ha vissuto anche in ambito privato la relazione clandestina tra il presidente e suo marito Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky, con il successivo scandalo scoppiato quando l'allora capo della Casa Bianca mentì sotto giuramento sulla sua relazione con la donna. La storia è raccontata in American Crime Story 3.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie.



Nella première di Impeachment, Hillary Clinton (Edie Falco), allora first lady degli USA, si vede soltanto una volta e ha soltanto una battuta:"Ciao", rivolta all'impiegata della Casa Bianca, Linda Tripp (Sarah Paulson) mentre si lavano le mani nel bagno comune delle donne nell'Ala Ovest in una sequenza ambientata durante il primo mandato di Bill Clinton interpretato da Clive Owen.

Tuttavia non sarà sempre così, come dichiarato da Sarah Burgess, autrice dello show:"Posso dirvi che sì, sentirete parlare Hillary Clinton. So di essere nell'ottica dello spoiler, ma sentirete parlare Hillary Clinton. Si tratta di una specie di spettro, una specie di figura misteriosa. Penso che l'episodio 1 sia raccontato dal punto di vista di Linda. L'interazione di Linda con Hillary sarà come nel bagno. Lei nella vita reale ha detto:'La signora Bush [Barbara Bush, l'ex first lady] preferirebbe essere cateterizzata piuttosto che usare un bagno pubblico'. Ed è il mio aspetto preferito, il fatto che Linda Tripp l'abbiamo realmente detto. Sono ossessionata dal fatto che abbia usato quella parola e tutto il resto. Era come un giudizio su Hillary ma era anche entusiasta di vederla. E ciò che Ryan [Murphy] e Sarah [Paulson] hanno fatto con quella scena è stato fantastico".



Il personaggio di Hillary Clinton aveva poche battute perché nella prima parte della narrazione le vicende la coinvolgono da un altro punto di vista. Ma in futuro sarà diverso.

"Parlerà. Sarebbe una cosa pazzesca se scegliessi una delle più grandi attrici americane [Edie Falco] per non farla parlare" ha concluso Burgess.



