American Crime Story 3 racconterà lo scandalo di Bill Clinton e Monica Lewinsky

Proseguono i lavori per la terza stagione di American Crime Story: dopo aver affrontato i casi di O. J. Simpson e Gianni Versace, la serie antologica racconterà dello scandalo sessuale che ha coinvolto l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Conosciuta come Sexgate, gioco di parole ispirato allo scandalo Watergate su cui è basato Tutti gli uomini del presidente, la vicenda riguarda il rapporto extra-coniugale di Clinton con Monica Lewinsky, ventiduenne stagista della casa bianca, che ha portato alla procedura di impeachment nei confronti del presidente.

Monica Lewinsky sarà interpretata da Beanie Feldstein (Lady Bird), con Sarah Paulson nei panni di Linda Tripp e Annaleigh Ashford nel ruolo di Paula Jones. La stagione sarà basata sul libro "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President" scritto da Jeffrey Toobin.

Le riprese della terza stagione inizieranno il prossimo febbraio in vista dell'uscita prevista ufficialmente per il 27 settembre 2020. I nuovi episodi saranno scritti da Sarah Burgess, che agirà anche da produttrice esecutiva insieme a Ryan Murphy. Tra i produttori figura anche la stessa Lewinsky insieme a Henrietta Conrad e Jemima Khan.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di The Assassination of Versace, disponibile attualmente su Netflix insieme alla prima stagione.