American Dad 16: la versione silenziosa della sigla nel primo trailer ufficiale

TBS ha finalmente pubblicato online il primo trailer ufficiale dell'attesissima sedicesima stagione di American Dad, serie animata creata da Seth MacFarlane (I Griffin) che tornerà sul piccolo schermo il prossimo 13 aprile e di cui possiamo aver una divertentissimo assaggio nel filmato che trovate in calce alla notizia.

Nel trailer, in ordine: la "versione silenziosa" dell'iconica sigla; un cocco indistruttibile; battute sul porno; una sorta di parodia di Scarface; un divertente medico; risate. Non potete perdervelo.



Il cartoon, recentemente rinnovato per altre due stagioni dopo il rinnovo del gennaio 2018, taglia quest'anno due importanti traguardi: i 15 anni dalla messa in onda della prima puntata, e l'episodio numero 300, previsto per il 14 settembre.

Dopo il trasferimento su TBS nel 2014, l'ultima stagione di American Dad ha avuto una media di 18 milioni di spettatori, entrando nella top 5 delle serie comedy della tv via cavo.

Tra i nuovi episodi della serie, quello in programma il 4 maggio conterrà un brano originale di The Weeknd, recente vincitore di un Grammy, che ha co-scritto l'episodio e apparirà anche come guest star nel ruolo di se stesso. Tra le altre guest star che appariranno nella stagione 16 di American Dad ci saranno anche Jane Lynch, Patton Oswalt, Ron Perlman, Craig Robinson, Criss Angel e Bill Nye.



Sempre nel corso del 2020, poi, arriverà anche la diciassettesima stagione di American Dad.