American Dad: ecco quando arriverà la stagione 19 della serie creata da Seth MacFarlane

Con il 2021 ormai agli sgoccioli, le reti TNT e TBS si stanno già preparando per la prossima stagione televisiva e a quanto pare, sono già pronte a lanciare i nuovi episodi di una serie amatissima dal pubblico. Stiamo parlando naturalmente di American Dad.

Secondo Deadline, TBS presenterà in anteprima la diciannovesima stagione della serie creata da Seth MacFarlane il prossimo 24 gennaio, permettendoci dunque di ritrovare le strambe avventure dell'agente della CIA Stan Smith e della sua famiglia- Questo show, proprio come altre serie di animazione di MacFarlane, ha trovato una nuova vita dopo essere stata cancellata dalla sua casa di produzione originale.

American Dad inizialmente infatti, è stato presentata in anteprima su FOX insieme a I Griffin. Qui la serie è andata in onda per dieci stagioni, prima di essere cancellata e poi ripresa da TBS. Ancora non sappiamo se lo show avrà una nuova stagione o se questa 19esima sarà l'ultima. Vi ricordiamo che attualmente, le prime 15 stagioni di American Dad sono disponibili su Disney+.

Di recente tra l'altro, l'AGCOM ha multato proprio la Disney per un episodio de I Griffin ritenuto blasfemo. Insomma, per quanto il pubblico possa adorare la dissacrante ironia di queste serie di animazione, i problemi legali e le possibili censure sono sempre dietro l'angolo.