I Griffin, Seth MacFarlane lascia la serie in sostegno allo sciopero della WGA

Lo sciopero degli sceneggiatori sta diventando una questione sempre più contingente. A confermarlo è la scelta di Seth MacFarlane, creatore di American Dad e I Griffin, di abbandonare entrambe le serie (insieme ai rispettivi showrunners) finché la Writers Guild of America continuerà le proprie proteste.

Con lo sciopero attualmente in corso abbiamo misto moltissime serie in produzione subire rallentamenti o essere addirittura bloccate. Le riprese di Daredevil: Born Again sono state fermate a New York a causa delle proteste e del picchetto messo in piedi dagli autori della serie in segno di sostegno nei confronti delle battaglie che sta combattendo il sindacato per fare in modo che gli sceneggiatori ottengano nuovi contratti degni del lavoro che svolgono. La decisione di MacFarlane, crea sicuramente ulteriore scompiglio.

L'attore e sceneggiatore è tra i volti più noti del mondo dell'animazione per "adulti" essendo creatore di due delle serie animate più seguite degli ultimi anni. MacFarlane sta apertamente sostenendo lo sciopero anche attraverso foto comparse nei propri profili social che lo vedono parte attiva della protesta partecipando a veri picchetti organizzati dal sindacato. MacFarlane era stato sostenitore anche dello sciopero di 100 giorni del 2008 che bloccò gran parte del mondo del cinema e della tv. La protesta ha ottenuto anche le parole del Presidente degli Stati Uniti che ha parlato di quanto i lavoratori meritino di ricevere un "accordo equo il prima possibile".

Seth MacFarlane non è l'unito creatore di serie tv sceso in capo in prima persona. Brett Goldstein sceneggiatore di Shrinking e Ted Lasso sta partecipando allo sciopero essendo attivamente coinvolto in moltissimi picchetti organizzati dal sindacato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!