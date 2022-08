American Dad!, lo showrunner rivela un film mai realizzato: 'Parlava del pianeta di Roger'

La stagione 19 di American Dad! è arrivata quest'anno, e in molti si chiedono se dopo 17 anni lo show sia pronto o meno per lanciare un proprio film, come hanno fatto in precedenza altre serie animate: ecco cosa ne pensa lo showrunner Matt Weitzman.

Mentre è in arrivo un nuovo film dei Simpson, altro celebre show animato, Weitzman rivela a Digital Spy che il team della serie aveva in realtà preso in considerazione l'idea di fare una pellicola ambientata nell'universo di American Dad! in passato, ma ha aggiunto che si è in seguito scelto di abbandonare quei piani per motivi non rivelati.

Lo showrunner ha però anticipato su cosa avrebbe dovuto essere incentrata la pellicola. "Abbiamo pensato a un film in cui torniamo sul pianeta di Roger, ma voglio concentrarmi sul rendere la prossima stagione la migliore possibile" ha detto Weitzman. In effetti, nel corso delle 19 stagioni di American Dad! abbiamo appreso molto poco sul mondo natale di Roger, e anche se è ormai chiaro che un film che lo racconta non arriverà, forse il concept della pellicola potrebbe essere inserito in un episodio futuro dello show.

Questo potrebbe trovare spazio tra gli speciali in programma per celebrare Halloween e Natale. Per lo speciale di Halloween, secondo quanto rivelato, "Steve e Roger cercano di salvare tutti ma le cose si fanno buie", mentre l'episodio di Natale si chiamerà Into the Jingleverse e sarà "una puntata metaverso con elementi 3D". Ci sarà tempo anche per parlare del pianeta di Roger? Staremo a vedere.