American Dad, TBS annuncia il rinnovo della serie animata per altre due stagioni

Il Vice Presidente diha annunciato, in data odierna, il rinnovo per altre due stagioni di, serie animata che ha ottenuto ottimo riscontro da parte dei fan nel corso degli ultimi anni.

I fan di American Dad saranno lieti di sapere che l'irriverente serie animata creata da Seth MacFarlane è stata rinnovata per altre due stagioni, che andranno in onda tra il 2019 e il 2020 su TBS.

La notizia è stata annunciata proprio dal network americano in occasione della conferenza invernale tenutasi al TCA e non giunge come una sorpresa, in quanto American Dad si è inserita nella classifica delle dieci serie animate più seguite del 2017.

Dopo le prime stagioni trasmesse su FOX, American Dad è passata a TBS nel 2014 e la nuova stagione verrà trasmessa a partire dal 12 Febbraio. La serie verrà seguita da Final Space, cartoon sci-fi prodotto dal celebre conduttore televisivo Conan O'Brien, dando vito ad un intero blocco serale incentrato sull'animazione. Ecco le dichiarazioni di Brett Weitz, Vice Presidente di TBS:

"L'animazione ha giocato un ruolo fondamentale nel far diventare il nostro network leader nell'ambito della sezione comedy. Continueremo ad andare avanti su questa strada grazie al rinnovo per alte due stagioni di American Dad e all'introduzione di una nuova, spettacolare avventura animata chiamata Final Space".

American Dad è una serie animata incentrata sulla figura di Stan Smith, agente della CIA dalle idee estremamente conservatrici, impegnato a gestire la vita familiare mentre lotta per tenere al sicuro gli Stati Uniti d'America.