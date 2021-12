American Dad, TBS rinnova la serie animata per altre due stagioni

I fan di American Dad saranno felici di sapere che lo show animato creato da Seth MacFarlane è stato rinnovato per la stagione 18 e 19 da TBS. La famiglia Smith tornerà quindi in azione per altre due stagioni.

I produttori esecutivi Matt Weitzman e Brian Boyle sono entusiasti di aver ottenuto il via libera per altri episodi. "Siamo tutti così grati a TBS per questo rinnovo di due stagioni” ha detto Weitzman. "Realizzare le stagioni 18 e 19 significa che finalmente saremo in grado di raccontare le storie che abbiamo solo sognato di raccontare nelle stagioni 16 e 17. Mille grazie anche a tutti alla 20th Television Animation per tutto il loro continuo sostegno nei molti anni di American Dad".



Boyle ha aggiunto: "Siamo così felici che TBS voglia che continuiamo lo show! E questo rinnovo di due stagioni è emblematico dell'efficienza per cui TBS è nota. Da quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione con TBS, ci hanno permesso di portare lo spettacolo in qualsiasi direzione desideriamo, senza alcun orientamento, perché sono abbastanza saggi da apprezzare la libera immaginazione."



La serie, che è stata ripresa da TBS dopo la sua cancellazione da parte della Fox, è incentrata sull'agente super patriottico della CIA Stan Smith (doppiato da MacFarlane) e sulle disavventure della sua famiglia non convenzionale a Langley Falls, in Virginia. Recentemente un'altra amata serie creata da MacFarlane ha fatto nuovamente parlare di sé, FX ha censurato una scena de I Griffin in cui era coinvolta anche Marge Simpson. Se siete curiosi, potete scoprire chi è il personaggio più amato de I Simpson nel nostro approfondimento. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo rinnovo di American Dad per altre due stagioni!