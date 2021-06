American Gigolo, arriva la serie ispirata al film: Jon Bernthal nel ruolo di Richard Gere

A un anno dall'annuncio del pilot di American Gigolo, prende sempre più forma la nuova serie tv ispirata all'omonimo film del 1980. Jon Bernthal interpreterà il ruolo che fu di Richard Gere, un ragazzo appena uscito di prigione che, per rimettersi in carreggiata, si guadagna da vivere diventando un gigolò professionista.

La serie, una produzione Showtime, è descritta come "una rivisitazione attuale dell'iconico film del 1980", ma a giudicare dalla sinossi ufficiale sembra più un sequel del capolavoro di Paul Schrader. Jon Bernthal, infatti, sarà un Julian Kaye che "viene presentato 15 anni dopo essere stato arrestato per omicidio e che lotta per trovare il suo posto nella moderna industria del sesso di Los Angeles, mentre cerca la verità sul piano che lo ha mandato in prigione tanti anni prima e spera di riconnettersi con Michelle, il suo unico vero amore, interpretata da Gretchen Mol."

"Jon Bernthal conquista assolutamente lo schermo con una performance bruciante, cupa e vulnerabile in questa versione contemporanea di American Gigolo" ha affermato Gary Levine, dirigente di Showrtime. "Lo sceneggiatore e regista David Hollander reinventa brillantemente il seducente film originale, affrontando il mistero, l'euforia e il pericolo dei nostri desideri più profondi."

Fanno parte del cast di American Gigolo, tra gli altri, anche Rosie O'Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser e la guest star Wayne Brady nel ruolo di Lorenzo, il migliore amico e mentore di Julian.