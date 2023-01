American Gigolò cancellata da Showtime: Jon Bernthal tornerà a essere The Punisher?

Sono tempi di ristrutturazione per Showtime. Paramount, infatti, ha annunciato l'intenzione di integrare il servizio streaming del network con il suo, così da ora in avanti sarà conosciuto come Paramount+ With Showtime. Prime conseguenze di questa manovra, la cancellazione di due show molto amati come American Gigolò e Let the Right One In.

"Siamo estremamente orgogliosi di questa serie e dell'eccezionale lavoro svolto da Demián Bichir, Madison Taylor Baez, Anika Noni Rose, dal nostro showrunner Andrew Hinderaker e dai suoi colleghi produttori esecutivi, nonché da tutto il cast e la troupe", ha dichiarato un portavoce del canale a TVLine. "Vorremmo ringraziare tutti loro e i nostri partner dei Tomorrow Studios, e auguriamo a tutti il meglio per il futuro".

Let the Right One In è andata in onda per dieci episodi lo scorso autunno e da allora era in attesa di un rinnovo. Rispetto al processo di produzione relativamente tranquillo di quella serie, American Gigolò è stata sommersa dalle polemiche durante il suo sviluppo, dato che lo show ha perso due showrunner durante le riprese principali.

Il primo, David Hollander, è stato licenziato dalla serie in seguito a un'indagine per cattiva condotta lo scorso aprile, mentre il suo sostituto David Bar Katz ha lasciato la serie un mese dopo. "Siamo grati ai nostri partner di Paramount Television Studios, al team di produzione, al cast e alla troupe per gli enormi sforzi compiuti per dare vita a questa serie", ha dichiarato lo streamer a proposito di American Gigolo.

Ai fan di Bernthal, non è comunque sfuggito che la cancellazione di American Gigolò coincide con il periodo in cui dovrebbero iniziare le riprese di Daredevil: Born Again, portandoli a credere che l'attore tornerà nei panni del Punisher, esordendo nel Marvel Cinematic Universe proprio come il collega Charlie Cox.

Un po' di tempo fa, era stato lo stesso Bernthal a commentare l'eventualità di un suo ritorno nei panni di Punisher:

"È incredibilmente emozionante che la gente si sia affezionata a questa versione di Frank, e non so dirvi quanto significhi per me. È nel mio sangue, è nelle mie ossa. Quindi non si tratta di decidere se rifarlo o meno, ma di farlo bene e di fare la versione che i fan meritano davvero. Vedremo. Voglio dire, tutte queste decisioni vengono prese in stanze in cui non sono invitato... Ma Frank è sempre lì, è sempre una parte di me. E quando riceveremo la chiamata per partire, sarò pronto e mi assicurerò di fare tutto il possibile per farlo bene, altrimenti non lo faremo affatto".