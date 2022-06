American Gigolò, Jon Bernthal è Julian Kaye nel primo trailer della serie Showtime

Jon Bernthal interpreta l'iconico escort che contribuì ad accrescere il successo di Richard Gere nel film di Paul Schrader del 1980, American Gigolò. L'attore è protagonista del remake per il piccolo schermo firmato da Showtime e ambientato ai giorni nostri. Poco fa è stato pubblicato il primo trailer dello show.

Bernthal è Julian Kaye, che cerca di capire il motivo per cui è stato incastrato e ingiustamente accusato di omicidio.



In American Gigolò, Julian Kaye è un ex escort rilasciato dal carcere dopo aver scontato 15 anni per un omicidio che non ha commesso. Julian cerca risposte dall'ex amante Michelle (Gretchen Mol) mentre la detective Sunday (Rosie O'Donnell) cerca di ricostruire ciò che è realmente accaduto sulla scena del crimine.



Nonostante l'ambientazione contemporanea della serie il teaser trailer richiama le classiche origini anni '80 del film originale.

Lo showrunner David Hollander è stato licenziato dopo un'indagine per cattiva condotta mentre il produttore esecutivo David Bar Katz ha lasciato il progetto. Il cast comprende anche Lizzie Brocheré nei panni di Isabelle, l'erede di una cerchia di prostitute. Gabriel LaBelle sarà una versione più giovane di Julian, Johnny.



Il pilot di American Gigolò è stato ordinato nel 2020 ma poi una serie di vicissitudini, compresa la pandemia, hanno rinviato ulteriormente la produzione. Si attende adesso l'annuncio ufficiale sulla data d'uscita della serie prodotta da Showtime, anche su qualche piattaforma in Italia.