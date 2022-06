American Gigolò, Paul Scheader sull'adattamento Showtime: 'É una pessima idea'

Solo qualche giorno fa abbiamo visto il primo trailer di American Gigolò e ora, il regista Paul Shrader ha voluto dire la sua sull'adattamento Showtime dell'omonimo film di Richard Gere degli anni '80, definendolo come una pessima idea.

Attraverso i proprio canali social, il regista della pellicola ha mostrato tutte le sue reticenze nei confronti di questo show con Jon Bernthal che racconta la storia di un uomo incarcerato ingiustamente per l'omicidio di una donna.

"Dopo che il trailer di Showtime è apparso online, mi è stato chiesto se fossi coinvolto", ha scritto Schrader. "La risposta è no. Per me questa è un'idea terribile: i tempi sono cambiati, il porno su Internet ha ridefinito i lavori di questo tipo per gli uomini, per non parlare dei virus e il resto. Non riuscivo a immaginare Julian Kay che lavorava a un addio al nubilato. Per me si tratta davvero di qualcosa di tremendo".

Inizialmente quando è stato ordinato il pilot di American Gigolò, pare che la Paramount abbia tentato di coinvolgere il regista di American Gigolò nel progetto ma poi, i suoi rifiuti hanno portato l'azienda e Jerry Bruckheimer a continuare nella produzione senza il suo consenso.

"Non volevano il mio coinvolgimento. Ecco le mie opzioni: prendi $ 50G per non essere coinvolto, prendi $ 0 e non sei ugualmente coinvolto, minaccia una causa costosa e futile per non essere comunque coinvolto. Così ho preso i soldi".

E voi, vedrete questo adattamento? Ditecelo nei commenti.