American Gogolò: Jon Bernthal è il nuovo Richard Gere nel primo trailer della serie remake

Finalmente è arrivato il nuovo trailer di American Gigolò, adattamento del film degli anni '80 di Paul Schrader con Richard Gere. Dopo il First Look pubblicato a Giugno, Showtime ci regala finalmente un trailer completo della serie con Jon Bernthal.

Il protagonista dello show sarà Julian Kaye, un ex escort rilasciato dal carcere dopo aver scontato una pena di ben 15 anni per un omicidio che non ha commesso. Ovviamente dopo essere uscito dalla galera, Kayne decide di cercare risposte dall'ex amante Michelle. Nel frattempo la detective Sunday cerca di ricostruire quello che è realmente accaduto sulla scena del crimine. Tutto questo porterà alla scoperta della verità.

Accanto al già citato Bernthal ci saranno anche Gretchen Mol nei panni di Michelle e Rosie O'Donnell, che sarà la detective, mentre Lizzie Brocheré sarà Isabelle, l'erede di una cerchia di prostitute e Gabriel LaBelle interpreterà una versione giovane di Julian, Johnny.

Ordinato nel 2020, il pilot è finalmente pronto ad arrivare sui nostri schermi. La produzione ha attraversato sicuramente non pochi ostacoli tra pandemia e problemi interni, che hanno portato all'allontanamento dello showrunner David Hollander per cattiva condotta. Il produttore esecutivo David Bar Katz ha invece lasciato la serie di sua spontanea volontà.

Cosa aspettate? Date un'occhiata al trailer che troverete in cima all'articolo!