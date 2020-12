American Gods 3, Blythe Danner è Demetra nella nuova immagine dello show Amazon

Il passato romantico di Mr. Wednesday entra in gioco in questa terza stagione di American Gods, con l'ex fiamma Demetra, interpretata da Blythe Danner. Il personaggio apparirà nella nuova stagione del dramma tratto dal romanzo di Neil Gaiman, prodotto da Starz. Demetra e Mr. Wednesday hanno delle questioni irrisolte ancora in corso.

La terza stagione di American Gods vedrà Shadow (Ricky Whittle) vivere a Lakeside, Colorado. Cercando di forgiare il proprio destino mentre vive con il nome di Mike Ainsel. Sarà guidato dagli Orisha, ovvero gli dèi dei suoi antenati neri. E inizierà a rendersi conto che Lakeside potrebbe nascondere un segreto oscuro più di quanto avrebbe immaginato.



Oltre a Blythe Danner, la terza stagione di American Gods vedrà anche l'introduzione di Lela Loren nel ruolo della giornalista Marguerite Olsen, Julia Sweeney nel ruolo della ficcanaso della della città Ann-Marie Hinzelmann, Iwan Rheon nei panni del leprecauno Leon Doyle, il rapper Wale nei panni di un Orisha di nome Chango, e Danny Trejo e Dominique Jackson come incarnazioni di Mr. World.

Blythe Danner, madre di Gwyneth Paltrow, è nota per i suoi ruoli in tv in serie come Huff e Will & Grace, e di recente in Patrick Melrose.

Al cinema è nota soprattutto per aver partecipato nel ruolo della moglie di Jack (Robert De Niro) nella trilogia di Meet the Parents (Ti presento i miei), dal 2000 al 2010, insieme a Ben Stiller, Teri Polo, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Owen Wilson e Jessica Alba.



Su Everyeye potete trovare la recensione della prima stagione di American Gods e il first look della seconda stagione della serie di Neil Gaiman.